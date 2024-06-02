因為暑假出遊潮及氣候影響，每年夏季全台血庫面臨嚴重血荒，Big City遠東巨城購物中心在酷暑來臨前與新竹捐血中心合作，號召包括學校、企業、品牌廠商等共43家，共同舉辦「Big熱血」捐血活動，今日外頭下起大雨但仍澆不熄民眾熱情，不少人一大早呼朋引伴排隊領取號碼牌，成功募集1263袋熱血。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，與新竹捐血中心合作多年，串聯各界好友、品牌廠商、餐廳等，規劃每季擴大舉辦捐血活動，已是桃竹苗地區最大的捐血平台。

巨城自2017年起至今舉辦近300場捐血活動，總計募集4萬4640袋、逾1116萬cc.熱血，不僅7度創下大新竹區單日外點最高捐血量紀錄，更連續五年榮獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定，堪稱全台最熱血購物中心。

據新竹捐血中心統計，今日出動5輛捐血車成功募血1263袋，為補充血庫盡最大力量。巨城總經理羅仕清也特別準備了來自花蓮產地直送的農特產品，感謝各界熱心公益。

羅仕清說，4月初花蓮強震至今仍餘震不斷，重要運輸道路受阻影響農特產品銷售甚鉅，日前巨城與花蓮市農會合作以行動力挺花蓮，獲消費者熱烈回響。