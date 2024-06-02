美國晶片業巨頭輝達（NVIDIA）共同創辦人兼首席執行官黃仁勳近近日訪問台灣，受到台灣各界的熱烈歡與關注，他在逛夜市時接受媒體訪問時脫口而出稱台灣為「國家」，相關訊息被大陸網民在社交媒體微博上轉發，引起大陸網上熱烈討論。有網民呼籲趕緊把家中電腦的NVIDIA顯卡扔進垃圾堆，有人稱黃仁勳是「中華兒女共同敵人」。

《美國之音》報導說，大陸微博軍事博主@空警世界發文稱，黃仁勳說「台灣是世界上最重要的郭嘉（國家）之一。它是電子行業的中心。」「電腦行業是因為台灣而建立的，所以它是一個非常非常重要的郭嘉（國家）。」這名博主發文時用「郭嘉」代替「國家」可能是擔心惹禍上身。

有中國網民在該貼文下留言說：「熱血青年趕快檢查自己的電腦，如果發現N卡（NVIDIA顯卡），建議儘快拆下扔進垃圾堆。」也有網民批評黃仁勳說道：「這貨早就知道不是個好東西，已經不具備華人的要素。是中華兒女的共同敵人。」還有網民更激動的說：「一旦回歸，輝達就國有了。」

不過也有網民持不同意見表示，「他（黃仁勳）本來就是美國人啊。」還有網民說：「算了吧，睜一隻眼閉一隻眼就過去了，還是得用他家的晶片，別讓老中（中國）下不來台。」另有網民無奈稱：「你還拿它沒辦法氣不氣？」甚至有網民把氣出到大陸網信辦上：「只敢封藝人不敢封企業家？」

報導指出，黃仁勳5月26日抵台前兩天，解放軍5月23至24日在台灣周邊海空域展開演習，以示對台獨勢力的警告。許多在大陸的台灣藝人紛紛發文表態聲明「台灣必將回歸祖國的懷抱」。

報導表示，黃仁勳出生於台灣台南市，9歲時隨家人移居美國，具有美國與中華民國國籍。今年3月他曾在美國的一場與台商的交流會上中，表示自己是非常棒的「台灣大使」（ambassador of Taiwan），強調台灣處在AI革命的中心位置的重要性。

報導稱，此次黃仁勳除了與台積電創辦人張忠謀和廣達集團辦人林百里會面外，還將參與6月4日開幕的2024年台北國際電腦展，預計將在會上宣佈可能決定市場未來的重大發展。英特爾首席執行官派特．基辛格（Pat Gelsinger）及超微半導體公司（AMD）總裁蘇姿丰也將在會中發表主題演講。