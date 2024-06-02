柯文哲今日上午走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳。（林雅惠攝）

民眾黨主席柯文哲3月曾拜會當時的總統蔡英文，今傳出柯文哲當場向蔡表示，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德總統可以忍受立院民進黨團總召柯建銘到什麼時候。柯建銘今在臉書反擊，「寡廉鮮恥、掩耳盜鈴、自欺欺人、欺世盜名、莫此為甚」，回送柯文哲。

柯建銘說，針對日前柯文哲宴請風傳媒，接受專訪，所謂：「賴清德能忍受柯建銘多久？民進黨會出現馬王政爭」、「民進黨都沒有來溝通合作法案，Never！」

柯建銘批評，柯P大言不慚，慣於說謊，而後再說謊，轉移焦點，置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了。

柯建銘說，柯文哲的人設如黃國昌、花蓮王一樣，沆瀣一氣、聯合賣台，全台皆知，不要再裝無辜，「況且黃國昌是你提名，受你指揮的！」寡廉鮮恥，掩耳盜鈴，自欺欺人，欺世盜名，莫此為甚。

柯建銘強調，民進黨在賴清德總統、行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過四天表決，對抗藍白聯手賣台，毀憲亂政，假改革真擴權，正要提覆議、釋憲，「柯P卻亂言誣衊我與賴總統、卓院長不一致，是我一人所獨斷？」

他酸，如此一石兩鳥的挑撥離間，推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民。惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。

柯建銘說，動輒10萬人以上的青鳥活動，二次318，全民憤怒、沸騰，反黑箱、反擴權，沒有討論，沒有民主、國會已死、民主已亡，國會香港化、人大化、台灣香港化、國家在生死存亡之秋，在懸崖邊，只有你不知道嗎？

柯建銘指出，民意反撲，響徹天際，柯文哲還掩耳盜鈴，自欺欺人，誰信？選擇操作風傳媒混淆視聽，連習近平也不會相信柯文哲的，徒有所託非人之嘆！悲矣！

柯建銘強調，「其實民意反撲是衝著你、黃國昌、朱立倫、傅崑萁、韓國瑜及黃白所有立委，加上中國而來的，三歲小孩皆知也！」

柯建銘強調，民進黨全黨一致，將士用命，「你等不到DPP馬王之爭的。但你和黃國昌是一體的主從關係，你還說黃辛苦、委屈了。我認為也不會有民眾黨馬王之爭，只有黃殺你，取而代之為黨主席而已。」

柯建銘喊話，你們兩人只有全下台，離開民眾黨，小草才會回來，才有理性、科學務實的民眾黨，以謝國人。

柯建銘表示，柯P說民進黨從未找民眾黨談過任何法案合作？柯P不要鬼扯，是要合作毀憲、違憲、賣台嗎？擴權反國會改革法案，表決前修正案是藍白合提的，兩兆錢坑法案也是藍白合提的，要推責給民進黨沒溝通，是民進黨的錯嗎？

柯建銘反問，我們一直說要討論、要協商、要合法表決、要符合程序正義，難道只有你沒聽到嗎？「就好比藍白合謀殺人，警察抓人犯，卻推給警察沒有來相勸溝通，所以是警察的錯，是警察殺人，鬼也不信！」

柯建銘無奈表示，莫再作惡，放下屠刀，立地成人，回頭是岸，柯P、黃國昌就離開政壇吧，閉門謝過，讓民眾黨再生，國之大幸也，「我佛慈悲！善哉善哉！」