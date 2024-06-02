民眾黨主席柯文哲3月曾拜會當時的總統蔡英文，今傳出柯文哲當場向蔡表示，很快就會出現「民進黨版本的馬王政爭」，就看賴清德總統可以忍受立院民進黨團總召柯建銘到什麼時候。柯建銘今在臉書反擊，「寡廉鮮恥、掩耳盜鈴、自欺欺人、欺世盜名、莫此為甚」，回送柯文哲。
柯建銘說，針對日前柯文哲宴請風傳媒，接受專訪，所謂：「賴清德能忍受柯建銘多久？民進黨會出現馬王政爭」、「民進黨都沒有來溝通合作法案，Never！」
柯建銘批評，柯P大言不慚，慣於說謊，而後再說謊，轉移焦點，置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了。
柯建銘說，柯文哲的人設如黃國昌、花蓮王一樣，沆瀣一氣、聯合賣台，全台皆知，不要再裝無辜，「況且黃國昌是你提名，受你指揮的！」寡廉鮮恥，掩耳盜鈴，自欺欺人，欺世盜名，莫此為甚。
柯建銘強調，民進黨在賴清德總統、行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過四天表決，對抗藍白聯手賣台，毀憲亂政，假改革真擴權，正要提覆議、釋憲，「柯P卻亂言誣衊我與賴總統、卓院長不一致，是我一人所獨斷？」
他酸，如此一石兩鳥的挑撥離間，推卸責任，連小草都不會相信，遑論全民。惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。
柯建銘說，動輒10萬人以上的青鳥活動，二次318，全民憤怒、沸騰，反黑箱、反擴權，沒有討論，沒有民主、國會已死、民主已亡，國會香港化、人大化、台灣香港化、國家在生死存亡之秋，在懸崖邊，只有你不知道嗎？
柯建銘指出，民意反撲，響徹天際，柯文哲還掩耳盜鈴，自欺欺人，誰信？選擇操作風傳媒混淆視聽，連習近平也不會相信柯文哲的，徒有所託非人之嘆！悲矣！
柯建銘強調，「其實民意反撲是衝著你、黃國昌、朱立倫、傅崑萁、韓國瑜及黃白所有立委，加上中國而來的，三歲小孩皆知也！」
柯建銘強調，民進黨全黨一致，將士用命，「你等不到DPP馬王之爭的。但你和黃國昌是一體的主從關係，你還說黃辛苦、委屈了。我認為也不會有民眾黨馬王之爭，只有黃殺你，取而代之為黨主席而已。」
柯建銘喊話，你們兩人只有全下台，離開民眾黨，小草才會回來，才有理性、科學務實的民眾黨，以謝國人。
柯建銘表示，柯P說民進黨從未找民眾黨談過任何法案合作？柯P不要鬼扯，是要合作毀憲、違憲、賣台嗎？擴權反國會改革法案，表決前修正案是藍白合提的，兩兆錢坑法案也是藍白合提的，要推責給民進黨沒溝通，是民進黨的錯嗎？
柯建銘反問，我們一直說要討論、要協商、要合法表決、要符合程序正義，難道只有你沒聽到嗎？「就好比藍白合謀殺人，警察抓人犯，卻推給警察沒有來相勸溝通，所以是警察的錯，是警察殺人，鬼也不信！」
柯建銘無奈表示，莫再作惡，放下屠刀，立地成人，回頭是岸，柯P、黃國昌就離開政壇吧，閉門謝過，讓民眾黨再生，國之大幸也，「我佛慈悲！善哉善哉！」
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