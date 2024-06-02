【全程字幕】黃仁勳帥氣登場！再喊金句「Run, don't walk」 讚：台灣是AI起點 @ChinaTimes

輝達執行長黃仁勳今（2日）晚間7點左右在台大綜合體育館，以「開啟產業革命的全新時代」為主題發表演說。開場影片就先大秀AI潛力、台灣經濟的活力，以及黃仁勳在各處受到的巨星般歡迎。接著黃仁勳就以一身招牌黑色皮衣小跑登場，精神抖擻宣告「新的運算時代正在開始」。

透過台灣地圖，黃仁勳指出，台灣是輝達珍貴夥伴的所在地，並強調，台灣與合作夥伴已創建AI基礎設施。黃仁勳更再次以台灣利用AI氣象模擬系統，用來預測颱風路徑及極端天氣可能造成的衝擊影片，讓全球又一次看到台灣在氣象使用先進的AI技術。

在演說中，黃仁勳也不忘國台語摻雜，拉近與台下聽眾的距離。黃仁勳笑說，台灣夜市對他來說相當重要，引起台下一片笑聲，還點名夜市賣了水果43年的老闆娘，直呼她賣的水果「揪讚、揪厚呷」！

場內企業大老雲集，美超微執行長梁見後、華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培城、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅、台達電董事長鄭平、台灣大哥大董事長蔡明忠等人都到場聆聽。

另外，經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男等部會首長也都冒雨前來。