日本搖滾歌姬LiSA替人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲〈紅蓮華〉爆紅，昨晚睽違6年來台開唱。今（2）日來台發展多年的日籍女星千田愛紗也曬出當天到場支持的合照，更透露其實兩人是從小就認識的朋友，令粉絲相當意外。

愛紗在IG曬出和LiSA在演場會後台的合照，兩人露出燦爛微笑，一起開心對鏡頭比耶的手勢。愛紗透露：「LiSA的第13次台灣演唱會，我沒有一次缺席過，她的每一場演唱會越辦越大！」愛紗大讚好友：「被她的可愛俏皮，我被逗得很開心；被她的性感帥酷，我完全被迷住」。

愛紗透露和LiSA是多年好友。（圖／aisa1108 IG）

愛紗透露：「其實我們是從小認識的愛表演的朋友，從小純真可愛又認真專注表演的LiSA，誰都會愛上她了，LiSA歡迎回來台北！下次在台北小巨蛋見，I love you」貼文曝光後，網友紛紛朝聖按讚。貼文曝光後，粉絲紛紛湧入朝聖，驚訝表示：「竟然是從小認識的朋友」、「離場時有在後面場地看到愛紗，想說好眼熟，所以回頭一直看，不好意思。 愛紗本人本人臉好小喔」、「真的超強」、「最愛~愛莎，許願大嘴巴合體」、「『女神的朋友也是女神』這句話是真的～」