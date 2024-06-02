新竹SOGO韓國展，推出巨型懷舊硬幣造型慶州10元麵包。（SOGO提供）

新竹SOGO韓國展即日起至6月10日大勢登場，集結50家品牌及4家初登場店家，聚焦韓國話題美食，包括酥脆扁可頌、慶州10元麵包、韓式烤肉、現煮泡麵等，業者並推出天天享來店禮，消費滿額再抽摩登侘寂風民宿住宿券、羊角包汗蒸幕體驗券，免飛出國就能感受韓國氛圍。

此次韓國展引進多款新登場道地美食，療癒系麵包店「水豚麥胖」推出酥脆扁可頌，共有五種獨家口味；初登場辣炒血腸年糕，原汁原味重現韓國街邊小吃；巨型懷舊硬幣造型慶州10元麵包，鬆軟雞蛋糕口感夾上牽絲起司，甜鹹交織獨特魅力韓國人都超愛。

吃飽喝足外同時天天享來店禮，當日累計消費滿1200元以上，6／3送CJ韓式辣味頂級燒烤拌醬、6／4送韓式炸雞、6／5送INTAKE低卡蒟蒻果凍飲、6／6送韓國糖餅、6／7送廣川味海苔酥、6／8至6／10送SAM’S巧克力格子鬆餅。

韓流魅力席捲新竹，6／10將有Y2K復古寶石戒指DIY，彩色糖果色系寶石任意搭配，做出獨一無二的懷舊造型戒指；6／8有韓國人物大問答，韓國綜藝節目經典遊戲，搶答圖片中的明星人名，第一名可獲得韓虎嘯餐酒館500元十足抵用券。