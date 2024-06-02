宜蘭縣立體育場表示，近日經巡查若發現魚隻死亡或水鳥受傷會即刻打撈，並隨時補充湖域水源。（宜蘭縣立體育場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣立體育場表示，近日經巡查若發現魚隻死亡或水鳥受傷會即刻打撈，並隨時補充湖域水源。（宜蘭縣立體育場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣立體育場表示，近日經巡查若發現魚隻死亡或水鳥受傷會即刻打撈，並隨時補充湖域水源。（宜蘭縣立體育場提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東運動公園虹明湖傳出魚群暴斃飄散濃濃惡臭味，民進黨籍縣議員謝家倫指出，魚群大量死亡是園區環境嚴重警訊，要求園方找出問題對症下藥；不少網友甚至懷疑魚群是被下藥。管理單位宜蘭縣立體育場今（2日）則回應，初判為近期天氣變化大，造成湖水溫差異也大所致，研議增設水質淨化設備改善。

羅東運動公園面積近50公頃，為在地居民與觀光遊客喜愛散步放鬆的地方，尤其虹明湖是園區內主要人潮聚集地；日前民眾卻發現不時有大量死魚漂浮在湖面上，其味道臭氣沖天，忍不住PO網怒批「久久沒去羅東運動公園，結果現在變這樣哦，超級臭的」。

底下網友紛紛留言，「原本水質不佳的魚池，因連日陰天、低氣壓，容易引起魚隻缺氧造成大量死亡」、「四周環境真的很糟⋯⋯步道也是」、「上次去…小黑蚊很多，已經不敢去了」、「真的很臭，到處都是」，甚至有網友懷疑死魚這麼多，可能是被下藥的。

謝家倫說指出，羅運是縣內知名遊憩景點，更是羅東鎮重要門面，現在只要靠近園區內的虹明湖，陣陣魚屍臭味就會撲鼻而來，讓遊客望之卻步，在接獲反映後即聯繫宜蘭縣立體育場了解現況；他直言，虹明湖過去偶爾發生魚零星死亡，現在是連續好幾天大量暴斃，肯定是哪個環節出問題，希望園方謀求對策。

宜蘭縣立體育場場長陳冠宇表示，近日經巡查若發現魚隻死亡或水鳥受傷會即刻打撈，並隨時補充湖域水源，也已加派人力處理，進行相關水質檢驗；檢驗結果初判為季節氣候變化大，湖水水溫差異變化也大，且陣雨造成有機物沖刷，使池中微生物增加分解，以致溶氧消耗大，造成魚隻死亡。

陳冠宇說，將每日觀察虹明湖水位，並定時進行抽水補充，目前研擬裝設淨化設備進行改善，盼能以人工方式加速有機物分解，同步淨化水質，各界如有相關建言，可向羅運服務中心聯繫，聯絡電話：03-9541216轉28。