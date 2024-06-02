學校師長對於楊姓學童的評價。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

就讀台東市國小六年級的楊姓學童，個性活潑好動，雖然偶爾闖小禍，但勇於認錯，且自省悔過，是應屆畢業生中「最佳潛力獎」得主；未料，昨（1）日返家拿東西時，不慎遭鐵捲門壓頸喪命。校長毛慧莉表示，畢業典禮仍會保留楊童席位，放上畢業證書及獎狀，告慰在天之靈。

「他是善良勇敢的孩子」，校長毛慧莉提起逝世的楊童，不禁眼光泛淚，語帶哽咽地表示，楊童在校學業成績表現普通，但學習態度和品性優良。

毛慧莉表示，楊童是個很活潑的孩子，起初與他人相處時，容易因情緒而產生衝突，但經過導師不斷溝通鼓勵、班上同學協助及家長合作，逐漸有所轉變，不但能和班上同學合作，被稱讚時還會面露害羞，發生爭執時也能理性處理。

楊童的成長蛻變，全校師長們有目共睹，眼看下周即將舉行畢業典禮，校方早已印製完成畢業證書及獎狀，如今卻發生如此憾事，令人感到哀傷不捨。

毛慧莉說，畢業典禮原本要頒發「最佳潛力獎」給楊童，勉勵他的努力與進步，如今無法親自授獎，仍會保留他的座位，並放上畢業證書及獎狀，希望他來生依然勇敢，為自己力爭上游。