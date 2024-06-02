桃園新光三越[i]store改裝升級登場。（新光三越提供）球鞋控的夢幻天堂「Nike Kicks Lounge」即日起於新光三越桃園站前店2樓登場，全新店型以「創意工作空間」為發想，打破過往Kicks Lounge以球鞋主導店鋪形象，不僅增添更多服裝品類，更與實下潮流趨勢合，透過主題陳列提供消費者更多穿搭靈感，為許多Z世代族群的潮流時尚指標。

而Nike Kicks Lounge除販售多款熱門Nike Dunk、Jordan系列鞋款，並有獨家販售款式－Nike Dunk Low海鹽冰藍，開幕期間消費滿額除享獨家回饋，並可享單筆滿4500元贈「時尚透明購物袋」、單筆滿6600元贈「品牌雨傘」。此外，鑒於Z世代族群對手機品牌的偏好度集中於Apple，桃園站前店將Apple商品最齊全的[i]store店裝調整再升級，更新增APPLE TV電視展示櫃、擴增無線充電座品類。

另一方面，選擇多元的Z世代族群，對於美食的需求不只有好吃而已，想抓準年輕人的胃口，餐點更要結合創新、永續才夠吸睛，桃園站前店嚴選近期廣受年輕人好評的兩大商圈獨家餐飲品牌：跨菜系中式「時時香」、美式復古餐廳「Happy farmer」，尤其後者顛覆以往蔬食只能吃菜的刻板印象，研發多款蔬食料理如：特色早午餐、漢堡、三明治、義大利麵等，也為地球永續盡一份心。