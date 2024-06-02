李沛綾近日回歸民視《愛的榮耀》，卻與姚黛瑋、黃錦雯上演全武行，3女在攝影棚打成一片，頭髮還互扯亂到炸開！姚黛瑋表示，跟以往滾山坡、落海戲相比，其實3人拍攝互扯頭髮戲私下玩得很開心，她們還事先設計怎麼扯會好看，戲劇張力才夠大，只是當她從椅子上摔下來撞到四方時，他竟說「阿姊，妳滿結實的」，讓她哭笑不得。

李沛綾表示，她飾演的雪英從療養院出來之後，變得更天不怕地不怕，但跟姚黛瑋、錦雯打架，大家彼此都有說好要控制力道，反而彼此都很擔心會害對方受傷，所以有先溝通套招，「有守武德！」

黃錦雯（左起）、李沛綾、姚黛瑋在《愛的榮耀》中大打出手。（民視提供）

李沛綾說她跟錦雯認識多年，兩人過去常常在公益活動遇到，這是第一次在戲劇中演對手戲，覺得錦雯在戲劇表現很用心，也會設計一些動作，只是3人打起架來，現場居然歡笑聲不斷，感覺朝向喜劇片前進了。

飾演春香的錦雯也說，和李沛綾實際上已相識10多年，她的生日跟李沛綾女兒的生日是同一天，每次在劇組見面，對方都會說春香和她的女兒喜好的顏色搭配一樣，都是五彩繽紛的混搭！她也記得自己第一天進劇組拍外景時，真的緊張到極點，不斷犯錯NG，李沛綾卻保持極大的耐心、又不藏私一直陪自己反覆排練，覺得對她感到歉疚也非常感謝。

錦雯說每一次演出有大動作的爭吵或互相拉扯頭髮戲，她都會感受到嚴重耳鳴，甚至出現一邊耳朵聽不見的情況，很害怕影響聽力，連帶影響唱歌的音準。不過演該劇至今，她覺得很舒壓，也可以學習不同以往的人生觀點，是一件頗有趣的事情。