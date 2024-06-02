比亞迪5月新能源汽車 銷量達33.18萬輛 18:592024/06/02 工商 張漢驊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綜合陸媒報導，比亞迪公布銷售數據顯示，5月新能源汽車銷量33.18萬輛，上年同期銷量24.02萬輛；1〜5月累計銷量年增26.80％。5月海外銷售新能源乘用車合計3.75萬輛。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TOYOTA在台銷售逾350萬輛 6月買指定車款送好禮 中國汽車品牌首度進入全球銷量前5名 領先日本老牌本田 《產業》新能源車Q1銷量年增17% 美中兩大龍頭摘冠 #萬輛 #比亞迪 #新能源汽車 #銷量達 #綜合 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國坐不住了 今年前4月中國電動車在南美銷量暴增8倍 19:432024/05/24 兩岸 中歐班列累計開行突破9萬列 貨值逾3800億美元 13:242024/05/25 兩岸 歐盟若對陸加徵電動車關稅 德研究：陸將損失40億美元 11:042024/06/02 兩岸 陸開放智能網聯汽車上路 比亞迪等車企列試點名單 19:362024/06/04 財經 節能降碳 陸逐步取消新能源汽車購買限制 21:192024/05/29 兩岸 促銷戰奏效！5月機車市場領牌6.97萬輛 繳雙增佳績 23:242024/06/03 財經 豪擲255億衝刺全固態電池 陸電池相關企業一年新增30萬家 20:492024/06/04 兩岸 比亞迪新車續航超猛 「新加坡開到曼谷」董座霸氣喊：三個全球第1 11:352024/05/31 財經 國泰醫院簽署永續發展倡議書 積極推動淨零碳排 17:272024/05/30 健康 兒經商失利欠70餘萬稅金9年 房屋遭查封父親幫付清 12:422024/05/30 社會 超車歐洲！巴西連2月超越比利時 成為陸新能源車最大出口國 17:262024/05/28 兩岸 海洋強國利器！陸首艘海島礁綜合地質調查海南服役 08:262024/05/25 兩岸 陸電動車在這國賣爆了！外媒曝1原因 恐威脅歐美3大車廠 10:542024/06/01 財經 《國際產業》大陸汽車橫掃千軍 打敗歐日車廠靠這招 15:582024/05/30 財經 到2035年 行業預測：陸新能源汽車市場滲透率達90％ 16:322024/06/02 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。