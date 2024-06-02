涼糕是傳統古早味點心之一，在各大市場常常能看到涼糕攤的蹤影，不過價格卻是有高有低。一位網友近日發現，小時候愛吃的涼糕，現在賣到一份要價340元，讓他相當吃驚，貼文曝光後引發熱議，有內行人則說明，其實要價340元的涼糕是珊瑚糕，跟他小時候愛吃的香蕉飴不同。

原PO在PTT發文表示，自己對涼糕的印象都是很便宜，小時候媽媽常常買回家當成他的點心，不過最近他看到，網路上爆紅的網紅涼糕一份要價340元，讓他忍不住驚呼，「這樣要340（元）？」

對此，許多網友紛紛回應，「還有一堆粉絲護航我才真的看沒有」、「就智商稅，批貨來的你到其他攤買味道也一樣，還不用被當盤子敲」、「貴就不要買啊，又不是多好吃」、「買過一次再也不買，沒多好吃」、「東港雙糕潤也沒有很貴啊」、「真不知在紅什麼，感覺就一堆花痴在買而已」。

有內行人則說明，原PO小時候吃的涼糕是香蕉飴，網紅涼糕則是珊瑚糕，兩者不同，「第一張是香蕉飴，第二張是珊瑚糕，珊瑚糕我覺得都賣的不便宜」、「珊瑚糕比較貴，涼糕口感差不多，價錢差很多，四平街有一攤很好吃的涼糕」、「香蕉飴跟珊瑚糕是不同的東西；2是珊瑚糕，這東西真的很兩極，做得好的就超好吃，做得不好的就超難吃，完全沒吃過中間值的」。