台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，5月27日(諧音：我愛妻)在大陸領證二婚，迎娶台灣媳婦馬筱梅(Mandy)，曬出超大鴿子蛋婚戒，也經常在直播中秀恩愛誇讚愛妻。一番高調行為，意外引來外界對Mandy放大檢視，有網友更攻擊她的外貌看起來很兇、嘴巴很大等，對此，張蘭也公開維護兒媳。

許多網友對汪小菲新婚妻子Mandy外表評頭論足，批評她嘴巴很大，汪小菲護妻心切表示，是記者故意拍不好看的。昨（1）日張蘭直播，有網友再度拿此事說嘴，張蘭不忍直球回擊：「大嘴第一吃八方，第二這大嘴一咧，大元寶似的，黃金萬兩，大嘴這叫性感」。

張蘭在汪小菲領證當天，第一時間祝賀兒子，雖未提到Mandy，但在直播中坦言很滿意新媳婦：「像對親女兒一樣親」，還在與兒子直播連線時，稱呼Mandy為美媳婦，還誇兒子是特別愛家的暖男，會經常帶來驚喜、浪漫。透露兒子會邊工作邊度蜜月：「大家恭喜一下汪小菲」，當時並未多提到Mandy，讓外界好奇張蘭對新媳婦的評價，如今張蘭公開維護新媳婦，看來對Mandy相當滿意。

事實上，汪小菲新婚以來意氣風發，春光滿面，先前迎來「麻六記」新店開幕，他一到場就霸氣宣布「全場免單」，現場瞬間歡呼聲沸騰。