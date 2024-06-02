目前擔任台灣導盲犬協會寄養家庭的周先生，2日帶著正在訓練中的「Xandy」前來台北大巨蛋，這也是導盲犬養成過程中十分重要的一環，「要讓他們適應噪音，未來在協助視障者的時候也不會因為突然的聲音受到影響。」

周先生指出，導盲犬幼犬在8週後斷奶就要到寄養家庭開始進行社會化，要訓練1隻導盲犬要3年，通過率大約3成，就算通過訓練也還要跟視障者配對、訓練3到6個月，若沒有通過訓練的犬隻也可以進醫院當醫療輔助犬。

「其實很不容易，也希望大家能多多支持導盲犬養成、給予牠們更友善的環境。」今天周先生帶著6個半月大的拉布拉多犬Xandy來到台北大巨蛋，比賽進行中就算應援聲分貝很大，Xandy仍可以穩定地趴在一旁靜靜等待。

周先生說：「只要牠們有穿工作背心都可以進到公共場所。」而味全龍球團也十分支持導盲犬培育這一塊，在天母、斗六、台北大巨蛋主場時都讓導盲犬協會可以帶狗狗進場進行訓練。