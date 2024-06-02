2024.5.31起舉辦的「COMPUTEX 2024」是具世界代表性之科技產業大展，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，吸引世界各地的業界人士前來參展。台北101將於今（2日）晚間18:30至22:00點燈打字，見證台灣在科技產業的重磅地位，藉此讓世界看見台灣文明多彩多姿。

來自全球150國逾4萬名的參展人士，除了在COMPUTEX 2024了解最新科技產業發展趨勢，台北101也歡迎大家造訪台灣地標「台北101」，體驗台灣當代文明。為此，台北101提供多重優惠，讓世界各國的參展人士能在秘境花園觀景台欣賞高空城市美景；在匯聚全台數量最多的國際精品旗艦店的購物中心逛街購物；在SPACE 88會議中心體驗前所未有、創造超越活動空間租賃的極致高空體驗。享受一場兼具科技、觀光又時尚的獨特盛宴。

於展期購買觀景台門票（限全票，不分國籍），可憑參展證享有TAIPEI 101好水塔尖組紀念品好禮。並提供「Welcome Pack」品牌體驗優惠券，及300元折價券，搭配申辦台北101國際貴賓卡使用，更可享有「加速辦理退稅服務」、「觀景台紀念品9折優惠」及「指定品牌、伴手禮購物優惠9折起」。