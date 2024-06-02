輝達執行長黃仁勳來台期間，公司股價衝破1100美元大關，他的身價也跟著水漲船高，達到1000億美元（約新台幣3.26兆元），一舉成為「3兆男」。分析師認為，輝達股價將持續暴衝，而黃仁勳的身價有望暴漲至10兆以上！

據美國《財星》（Fortune）雜誌報導，輝達在掀起AI狂潮之際，也建立起難以超越的優勢，而目前輝達還在初升段，市值已達約2.7兆美元，預估6年後，公司市值會再翻超過2.5倍。

輝達作為AI時代的領航者，短短1年內市值已飆升200%以上，進逼微軟與蘋果。隨著6月7日生效的1拆10的股票分割計畫，輝達不但有機會被納入道瓊成分股，讓目前道瓊權重最低的成分股英特爾遭到剔除，未來股價漲勢可能更加驚人。

I/O Fund科技分析師Beth Kindig指出，輝達除了硬體之外，軟體也帶來極大優勢，而汽車領域將會進一步推動公司業績成長。她預估，輝達憑藉著其強大的AI生態與技術護城河，股價有望從目前再飆漲258%，在2030年市值將達10兆美元。

由於黃仁勳握有3.7%輝達股權，隨著公司股價飆漲，他的身價到時也將順勢突破3700億美元（約新台幣12兆元）。