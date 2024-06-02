李榮浩近期正在大陸各地進行巡演，昨（1日）國際兒童節舉辦福州站演唱會，吸引3萬多人進場欣賞，可惜天公不作美，演出時雨勢一度大到像「天降瀑布」，台下觀眾形容現場猶如在浴室裡開唱「只差一瓶洗髮精」，而李榮浩的妝髮造型也被淋得一塌糊塗，歌迷心疼直呼差點以為是主辦單位出動高壓灑水車。

李榮浩「縱橫四海」世界巡迴演唱會去年3月起跑，一年多來唱遍大陸各城市及英、法、新、馬等地，更首度登上北京鳥巢開唱，為個人演藝生涯再添紀錄。忙碌之餘他仍持續創作，之前與梁家輝合拍MV的新作〈另一端〉更是引起樂迷廣大迴響。

李榮浩開唱下大雨。（摘自李榮浩微博）

李榮浩日前分享這幾年生活日常，表示自己經常睡醒一睜開眼就埋首音樂製作、演唱會編曲，每場演唱會前還要開會討論舞台燈光、服裝搭配等細節，忙碌工作無形中剝削了陪伴家人的時間。他透露媽媽日前動了小手術，只能趁空檔趕去醫院陪媽媽，深夜回到家再繼續編曲，每天重覆同樣的行程，但看到母親術後恢復良好就安心了，「以上是我常年的日常狀態，腦袋沒覺得累過，身體偶爾會有些透支，為了理想而發瘋的每一天，真的很過癮」。