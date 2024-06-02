1日在新莊看完統一獅古林睿煬，美日職逾10隊球探2日轉戰台北大巨蛋觀看味全龍徐若熙先發，開局他連續抓下7個出局數，最終用97球投5.2局，投出8次三振、4保送，被敲5支安打、失1分，用球數、三振數都寫下本季單場新高。

徐若熙今年開季就一直是龍隊一軍先發輪值重要一員，但在5月19日原訂要先發前一天臨時換成郭郁政先發，原因是因為他手臂緊繃，教練團也將他降二軍休養。

經過這段時間休息、調整，徐若熙今天重回一軍先發面對中信兄弟，吸引超過10支美日職球隊球探到場，日職有火腿隊、養樂多隊、軟銀鷹隊、樂天金鷲隊、羅德隊等，美職則有道奇隊、海盜隊、紅襪隊、響尾蛇隊、教士隊、巨人隊等隊到場。

台北大巨蛋測速槍隊投手而言號稱「痛苦槍」，時速都會若差約4、5公里，根據場邊球探指出，徐若熙首局最快球速96英里（約154公里）、台北大巨蛋現場大螢幕第1局最快球速則顯示150公里。