農具供應商Deere擬裁員 具體人數未知 19:282024/06/02 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據外媒掌握消息報導，農具供應商Deere近日發信通知員工要實施裁員行動，但並未透露具體裁減人數，原因是「該公司正面臨營運成本上升與需求下降的問題」。任何變動都將於財年第三季度末7月份前完成。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ESG躍居為新顯學 「永續裝修」成為辦公大樓減碳主流 日本老牌電子廠撐不住 裁員計畫曝光 國外也遭殃 趁特斯拉裁員 英國石油擬擴大美國充電網路 #農具 #供應商 #Deere #具體 #裁員 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》微軟雲端Azure裁員上千人 09:582024/06/04 財經 沃旭能源亞太風電新技術聯盟成軍 助供應商進軍國際 16:442024/05/23 財經 AI記憶體晶片供應吃緊 分析師曝「這時間」之前都短缺 15:142024/05/14 財經 郵局虧損驚傳裁員 內部員工分析5大原因：被蝦皮打趴 17:122024/05/27 生活 《國際產業》特斯拉裁不停 這次輪3大部門 12:082024/05/07 財經 脫手石油業務 美國天然氣巨頭宣布裁員 10:552024/05/21 財經 《電週邊》緯創淨零目標獲SBTi認證 確立科學基礎減碳目標 12:282024/05/27 財經 微軟再爆大裁員！才剛砍完一波 2部門1500人也沒工作了 10:542024/06/04 財經 Google裁員還沒完？傳再大範圍揮刀 這部門被砍逾百人 16:422024/06/01 財經 台海戰爭風險太高 傳美國特斯拉要求供應鏈撤離大陸與台灣 23:592024/05/23 兩岸 宏碁、緯創、中華電注資 保利馬8億募資達陣 13:152024/05/29 財經 正準備提離職！公司1舉動他樂翻 網友一面倒：太羨慕 07:302024/05/17 財經 馬斯克當老闆有如《魷魚遊戲》！ 特斯拉員工驚恐：工作隨時會消失 08:002024/05/22 財經 美國｜農具供應商Deere 擬實施裁員 07:142024/06/03 財經 新車銷售不如預期 陸理想汽車大幅裁員超過18％ 22:282024/05/19 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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