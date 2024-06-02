中國電動汽車產業内憂外患 腹背受敵？

歐盟可能在美國之後對進口的中國電動汽車徵收關稅，不過在中國有大量業敄的德國大型車企認為，對中國電動車加徵關稅並非上策，如果中國政府祭出反制措施，會傷及德國汽車產業。

據《德國之聲》報導，去年10月，歐盟宣佈就中國電動車政府補貼問題展開調查，預計歐盟將於今年6月公佈一份對中國電動汽車加征關稅的臨時清單。歐盟委員會表示，已有充分證據表明，自調查啟動以來，中國電動汽車數量的進口增加了14%，其中許多進口車輛獲得了政府補貼，形式包括稅收減免或資金補貼。

報導指出，歐盟若要徵收關稅，要徵收多高才能對中國電動車湧入歐盟市場形成足夠的阻力？據榮鼎諮詢（Rhodium Group）發佈的一項研究表明，關稅在 40-50% 的範圍內才能產生效用。然而，歐盟正在根據世貿組的規則評估潛在的應對措施，關稅的範圍在 15%至30%符合WTO的規定。目前中國進口到歐盟的電動汽車從2020年的16億美元（合約15億歐元）猛增至2023年的115億美元，占歐盟所有電動汽車進口量的37%。

報導引述德國汽車製造商的話稱，德國車企高度依賴中國市場，強烈反對歐盟對中國電動車加徵關稅，因為這些措施可能會引發中國的迅速報復。

寶馬公司首席執行官齊普斯（Oliver Zipse）表示，寶馬在歐洲銷售中國製造的Mini和iX3電動汽車，並依賴中國市場。中國是寶馬最大的單一市場，2024年第一季度銷售額占總銷量的近1/3。他強調，「我們不認為我們的行業需要保護」。

齊普斯認為，中國產能過剩並不是問題的核心，在歐洲銷售的中國電動車，有一半以上來都不來自中國公司。中國製造商在德國和歐洲的市場份額不到1%。歐洲並沒有被中國產品淹沒，而是歐洲出於恐懼正試圖關閉大門。

德國大眾和賓士也都十分依賴中國業務的收入。大眾警告說，關稅會帶來一定的風險。

歐洲汽車製造商越來越擔心，針對中國的懲罰性措施可能會引發中方以牙還牙的惡性循環。奧地利經濟研究所（Wifo）所長費爾伯梅爾（Gabriel Felbermayr）接受《世界報》採訪時表示：「從利弊的角度來看，歐盟傾向於不對中國的電動汽車徵收關稅，因為中國可能會採取報復行動。」

針鋒相對的博弈似乎已經開始。在歐盟的中國商會在社交媒體X上發出警告，已收到消息，中國政府或將祭出反制措施，對歐美出口的大排量汽車徵收最高25%的關稅。不過德國汽車研究中心中國事務總監費蓓婭指出，中國的反制措施不一定會針對歐洲汽車，而可能是針對汽車零部件或其他工業敏感領域，比如機械。