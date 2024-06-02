國防部長顧立雄日前受訪時表示，國防部很多事情，必須要考慮台美關係，否則消息曝光後，還要想「AIT會不會打電話來？」台大教授苑舉正表示，顧立雄洩漏一個天大的機密 ，美國不見得會承認。台大教授左正東則認為，顧立雄講到AIT來電話，AIT也不會開心吧，這也違背雙方應有的默契。

苑舉正2日在政論節目《新聞大白話》中表示，顧立雄洩漏一個天大的機密，一般國防部長不會說AIT來電話，AIT來電話是叫他去好市多買東西嗎？顧立雄要搞清楚，自己還笑得那麼高興，他講這種話，洩漏一個天大的機密，美國不見得會承認；像美國在台協會主席羅森伯格從去年到現在來了5次，沒有一次講她來做什麼。

苑舉正接著點出，我們目前所面對的危機，國防非常重要，顧立雄居然把美國扯進來，美國AIT來電話是做什麼？顧立雄當過國安會秘書長不能夠洩漏機密，他要有點起碼的責任。

台大教授左正東則表示，顧立雄與其關心AIT電話，他反而應該思考怎樣鼓舞我們國軍的士氣、調解國軍的負擔、有足夠的軍備，這些才是最關鍵的。況且顧立雄講到AIT來電話，AIT也不會開心吧，這表示AIT常常打電話給國防部長嗎？這違背雙方應有的默契。