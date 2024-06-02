女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲在2021年離婚，兩人有著一兒一女。近日汪小菲直播賣自家麻六記酸辣粉相關產品時，汪小菲直播親自餵兒子吃自家產品，問兒子：「好吃嗎？」怎料，箖箖童言童語直白表示：「一股屎味」，直播翻車瞬間登上微博熱搜第一，笑翻網友。

今（2）日「汪小菲兒子砸場麻六記」話題突然登上微博文娛榜第一，原來是因為汪小菲近日直播時，在介紹自家產品時，給兒子吃了一口酸辣粉後問對方：「好吃嗎？」，沒想到兒子卻直接說了句「一股屎味」，汪小菲則尷尬地疑似說了句「一邊去」，兒子又笑著大喊：「屎味」，汪小菲看了一眼後，尷尬解釋：「這叫孜然」接著叫兒子再吃一口，翻車現場笑翻網友，還有人表示：「不愧是親生的，這點像媽媽」。

雖然看起來是一段父子間的逗趣互動，但也有網友反應：「小孩子童言無忌，應該不會說假話吧，這種速食還是別給小孩子吃比較好」，有網友點出之前汪小菲媽媽張蘭，直播時也常會找孩子們互動，還曾說孩子都很喜歡吃酸辣粉，因此被批評這樣是在消費孫子孫女，有網友就留言表示：「自己賣就行了，讓孩子做自己吧」。