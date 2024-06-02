民眾雨夜路倒，黃狗守護主人成救援關鍵。（圖／警方提供）

民眾雨夜路倒，黃狗守護主人成救援關鍵。（圖／警方提供）

民眾雨夜路倒，黃狗守護主人成救援關鍵。（圖／警方提供）

花蓮鳳林派出所日前接獲報案，1名黃姓民眾於鳳林鎮萬里溪橋北端自行車道附近倒地不起，情況危急！所長吳謹文帶領警員張俞屏、陳品蓁火速趕往現場，意外發現關鍵身影，「一隻忠犬不離不棄，緊守主人身邊！」

警方表示，警方獲報後趕赴現場查看，卻未發現有人員路倒，經警方擴大搜索發現萬里溪橋北端南下車道綠化帶附近，員警眼尖發現有犬隻徘徊，前往查看後現黃姓民眾躺臥在綠化帶草叢裡，經查看該民眾意識清楚且無明顯外傷，然身體狀況欠佳，外出返家途中體力不支，躺臥路旁休息，惟因全身無力無法起身，黃民經救護人員到場評估及員警協助送醫院治療觀察。

鳳林分局指出，當日天雨視線不佳，且該民眾身穿深色服飾躺臥草叢難以被發現，狀況危急幸好忠犬護主，未釀成大禍，無論是民眾倒地期間，還是救護人員救護評估時，該犬隻始終守候在主人身邊。正是因為這隻犬隻不離不棄，善心人士才發現路倒民眾的存在，並通知警方協助，這才避免了危難的發生。