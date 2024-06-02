高雄捷運與江之島電鐵將推出交換塗裝，其中一列輕軌列車預計在今年第4季披上異國色彩。（任義宇攝）

星太郎點心麵將推出江之電、高雄捷運聯名包裝，高捷人氣站貓「蜜柑」也會登上包裝，在台、日兩地販售。（任義宇攝）

高雄捷運公司董事長楊岳崑（左2）2日與江之電常務取締役露木健勝（右2）、優雅食社長橫山正志（右1）簽約，將推出交換塗裝與聯名商品等，預計成台日交流與觀光新亮點。（任義宇攝）

高雄捷運今天宣布與日本神奈川縣知名的江之島電鐵，以及日本知名食品公司優雅食跨界合作，預計將在今年8月起，陸續推出交換塗裝、聯名點心麵商品等合作，也將是高捷站貓「蜜柑」IP進軍日本重要機會，預計將成台日觀光新亮點。

即將歡慶100周年日本江之島電鐵，雖僅10座車站，但因路線行經湘南、江之島及鎌倉等知名景點，除擁有優美景色與復古列車外，更因成知名動漫《灌籃高手》經典場景成海內外知名景點；老牌食品廠優雅食，過去在台灣以「模範生」點心麵家喻戶曉，現已更名為星太郎點心麵，更在2017年於台灣設廠，超人氣食品至今已有超過60年歷史。

有關這次三方簽約合作，高雄捷運與江之電預計於今年第4季，推出電車交換塗裝，高雄輕軌將披上江之電經典綠色飄異國風，江之電也會換上輕軌活潑造型，雙方也將設置主題車站與專屬拍照區，高雄捷運預計設置在凱旋車站，值得鐵道迷期待，星太郎點心麵也將印上江之電、高雄捷運意象，高捷人氣站貓「蜜柑」也會登上包裝，在台、日兩地販售。

代表江之電簽約的常務取締役露木健勝表示，江之電鐵僅有10座車站，在去年疫情減緩之際思考如何提升運量，因此與優雅食異業結合，發現讓車站更活潑、運量更好，收到不錯效果，而與高捷合作不僅是觀光交流，也希望在鐵道經營上也能進一步創造雙贏；優雅食社長橫山正志也說，跨域合作能成不同產業、台日間合作橋梁，期待聯名活動能帶動一波熱潮。

高捷公司董事長楊岳崑說，高雄捷運多年來的經營，需要透過異業合作填補營運上的缺口，這次有機會在江之電鐵牽線下，與日本知名食品公司優雅食建立合作關係，也成功將高捷的站貓「蜜柑」IP推廣到日本；高雄市觀光局長高閔琳則期待，這次簽約能創造台日旅遊新亮點，透過台日不斷交流，讓高雄以永續、智慧打造更好旅遊品質，也希望「高雄熊」、能擴大在海外發展，與「蜜柑」一起創造IP經濟。