現任職業女網世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）狀態有多好，從比數就知道！思薇雅蒂2日在2024法國網球公開賽女單16強賽以6比0、6比0痛宰俄羅斯女將波塔波娃（Anastasia Potapova），強勢晉級8強。

WTA官網指出，思薇雅蒂只花40分鐘就贏球，是她WTA巡迴賽生涯歷時最短的一場比賽，整場比賽雙方共有58分，波塔波娃只拿到10分，而且沒有一局進入到「丟士」。

單一場比賽能以兩個6比0讓對手難堪，讓思薇雅蒂在歷史紀錄上又記一筆，她是網球進入公開賽年代以來，僅僅第3位連兩屆法網以兩個6比0贏得比賽的球員，前兩位是阿根廷莎芭提妮（Gabriela Sabatini，1992、1993年）和法國皮爾絲（Mary Pierce，1993、1994年）。

去年法網思薇雅蒂在女單第3輪曾讓中國大陸女將王欣瑜嚐到連輸12局的苦澀滋味，個人WTA職網生涯累積26個以6比0拿下的盤數，僅次於美國名將小威廉絲的35個。