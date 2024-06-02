新北市金山區今2日下午14時許發生一起車禍。（翻攝畫面）

新北市金山區今2日下午14時許發生一起車禍。（翻攝畫面）

新北市金山區今2日下午14時許發生一起車禍，警消獲報到場，環金路往萬里方向一輛轎車自撞分隔島後翻覆，造成嚴重的損毀，車頭凹陷、擋風玻璃破裂，零件散落一地。駕駛及乘客2人一度被困車內，但意識清楚。

警消表示，今2日下午14時許獲報，新北市金山區環金路往萬里方向發生一起車禍，現場為一輛轎車自撞分隔島後翻覆，消防人員立即前往救援，有2人受困，意識清醒，警消成功將他們救出，並由救護車送往基隆長庚醫院接受治療。至於事故的具體原因，還需警方進一步的調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：最近氣候多變化，尤其是北臺灣連續幾天受鋒面影響都處於陰雨綿綿的狀態，提醒下雨天時跟車距離應加長，因為路面濕滑，剎車距離會加長，因此務必保持行駛間之安全距離。提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。