48歲女星范瑋琪早年頂著「才女」稱號出道，2020年因「口罩失言」風波，飆罵蘇貞昌「狗官」重創形象，原定去年復出舉行演唱會，怎料老公黑人（陳建州）去年6月陷入性騷爭議，她被迫緊急宣布停辦演唱會。沉寂快5年，6月1日出席大陸南通的拼盤演唱會，畫面曝光後，引發陸網正反議論。

范瑋琪復出之路一波三折，暌違近5年，6月1日她出席大陸南通「夢之藍夢想音樂盛典」拼盤演唱會，重新拿起麥克風站上舞台，一口氣連唱9首，其中包括經典歌曲《最初的夢想》、《到不了》等。

范瑋琪感動表示：「我感覺好像……回到家的感覺，大概有5年沒有回來唱歌，你們給了我好大的勇氣、好大的面子，真的謝謝你們，真的謝謝，感覺到你們對我的愛，還有……沒有忘記范范，謝謝你們」。

一番發言，掀起網友正反評論：「范范加油，這些年不容易」、「應該自己偷偷準備好久了，不然不可能沉寂5年後一出來這狀態」、「好好聽」、「還是熟悉的聲音，愛了」，不過也有網友不買單，狠批：「真是讓人很反感，這回是覺得人民幣很香了」、「沒轉發統一就不要來內地呦」、「因為老公出事了在台灣沒辦法才來這裡」、「綠茶也能復出」。