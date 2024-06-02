最近日本靖國神社入口處一座刻有社名的石柱被發現遭不明人士以「紅色噴漆塗鴉」，寫上英文「廁所」（Toilet）的字樣，日本警方獲報後立案展開搜索。而一名中國網紅上傳一則影片炫耀自己是靖國神社塗鴉便溺的當事者，並辯稱此與是為「反對日本排放核污染水」，目的是「伸張正義」。

綜合媒體報導，靖國神社入口處有一座寫著「靖國神社」的石柱，在6月1日清晨被當地民眾發現石柱上被噴紅色「Toilet」（廁所）字樣，還有便溺痕跡，日本警方接獲通報後到場調查，以帆布遮蓋並進行清潔。警方指出，將以涉嫌毀損財物等罪名調查，並調閱附近監視器找尋嫌犯。

隨後一名膩稱「鐵頭」的中國網紅在《小紅書》社群網站上傳一段在靖國神社犯案影片，自稱此事是他所為，他在影片中說道：「面對日本政府允許排放核汙水，難道我們甚麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

鐵頭的塗污靖國神社的影片很快登上大陸社交媒體熱搜，不少中國網友為此叫好，但也有網友表示「此舉是害人蟲，自己幹完壞事，在日華人要遭殃了，形象再次受損。」

據了解，鐵頭在犯案後就離開日本，他過去在中國網上經常用誇張與脫序言行吸引關注，甚至在直播中自曝買春而遭網民檢舉，導致在抖音、快手、微博、小紅書等社群帳號被封鎖。

日媒報導稱，目前靖國神社石柱的部分地方已用遮雨布掩蓋，並且進行刷洗清潔，日本警方正以涉嫌損壞財物的罪名進行調查。