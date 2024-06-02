美國司法部表示，曾經擔任海軍作戰副部長的前四星上將羅伯特•伯克(Robert Burke)，因涉嫌收受廠商的不當資金而被捕，如果罪名成立，那麼他將面臨至少30年的刑期。

突破防衛(BreakingDefense)報導，美國檢察官格雷福斯(Matthew M Graves)的聲明中表示：「正如起訴書中所指控的那樣，伯克海軍上將利用他的公職身份謀取私利。」

起訴書稱，從2020 年到2022 年，伯克利用職權，幫助一家未透露名字的公司贏得某些重要合約，「這些合同的價值高達上億美元(三位數的百萬美元)，並且可在退役後前往公司就職。」

據稱，伯克上將明知道這些私授合約有爭議，為了不被發現，他向海軍做出了幾項虛假並誤導性的描述，稱他自己在合約簽訂過程中，沒有發揮任何作用，並錯誤地暗示某公司與伯克的聘用討論，是在合約簽訂後幾個月才開始的。

涉嫌行賄伯克上將的Next Jump公司創辦人查理金。(圖/X)

報導稱：「涉賄的兩名公司高管，分別是50 歲的 金揚超( 或叫查理‧金Yongchul“Charlie”Kim)， 和 47 歲的梅森傑(Meghan Messenger)，都被指控行賄和非法圖利」。根據以上線索，涉案的公司是總部位在紐約的Next Jump技術與服務公司。

美國司法部表示，如果罪名成立，伯克最高將面臨 30 年刑期，而企業主管將面臨 20 年監禁。

2020年7月至2022年，伯克是美國海軍駐歐洲的最高級軍官，同時管理歐洲和非洲的艦隊。此前，他曾擔任海軍作戰部副部長一年，並於 2016 年至 2019 年擔任人事處處長。