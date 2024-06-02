唐吉訶德販售許多食品，供消費者選擇，但有一位民眾在逛唐吉訶德時，拍到貨架上出現一隻老鼠，似乎牠當下遭受驚嚇，佇立在商品間一動也不動，讓逛店民眾難以置信，影片曝光也引起熱議。台北市衛生局今（2）日前往唐吉訶德西門店進行衛生查核，結果皆符合《食品安全衛生管理法》規定。

一名網友昨（1）日在Threads分享影片，自己逛唐吉訶德西門店，經過貨架時發覺有商品掉落，回頭查看後驚見一隻老鼠停留在貨架上，讓他十分傻眼「想說走過去貨架怎麼會有東西突然掉下來，還以為是遇到鬼了，原來是有勞贖…」。

影片曝光後引起熱議，「牠在理貨啦」、「版主是對老鼠使用了忍術定身術嗎」、「他要是不眨眼睛我還以為是玩偶」、「料理鼠王偷食材了」、「一開始以為是假的…好可怕」、「好可愛哈哈哈哈，眼睛水汪汪」、「他為什麼有點可愛，工作出槌被抓包」。

台北市衛生局今派員前往店面，食藥科長林冠蓁表示，衛生局依食品良好衛生規範準則稽查，針對人員及作業場所等做衛生查核，經查民眾拍攝的食品現場已無販售，業者也已加強貨架病媒防治措施，且可出具病媒防治紀錄，稽查現場未見老鼠或其他病媒出沒等情形，尚符合《食品安全衛生管理法》相關規定。