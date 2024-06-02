許多人發現喜歡的對象時，往往會展開追求，希望和對方發展成更親密的關係。一位男子近日表示，過去許多男生都會積極追求女生，追求的時間長、手段多，不過現在的男生只要對方沒什麼反應就會放棄換下一個人追求，或是乾脆不主動追求，讓他相當疑惑，「為什麼現在的男生都不追女生了？」，貼文曝光後引發熱議，有過來人則分享，自己正常追求女生，結果卻被當成「噁男」封鎖，讓他根本不想再主動展開追求。

原PO在Dcard發文指出，以前很多男生追女生都很積極，甚至有些男生追了超過1年以上、使出渾身解數討好對方，反觀現在的男生，主動示好幾次沒獲得對方回應時，就會馬上放棄換下一個人，或是完全不主動追求、說感情事隨緣，讓原PO忍不住好奇，「為什麼現在的男生都不追女生了？」

原PO分析，現在男生不主動的原因，可能是因為現在的女生難搞、要求高，有些心機重的女生明明不喜歡男生又不拒絕追求，一直享受別人對他的好，或是隱藏自己有男友的事實，久而久之讓男生越來越不信任女生。

對此，許多網友紛紛回應，「過去追求女生的行為都很正常，結果卻以被當噁男封鎖結束，現在根本不想再主動了」、「很簡單啊，追又追不到，那幹嘛浪費心思、浪費時間？」、「單身就挺好的，說真的少了超級多的麻煩事情，然後我臉皮薄，根本不想要被當成死纏爛打或是噁男」。