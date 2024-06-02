立法院近日審議國會改革法案，場內外都有抗議聲浪，綠營傳出有意罷免藍營立委的聲浪，作家漂浪島嶼也點出，若用得票差率來統計，「10綠委」選區恐被翻盤，黃捷、吳思瑤、吳沛憶名列其中。名嘴歷史哥李易修認為，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶最危險。

針對「10綠委」選區恐被翻盤的說法，歷史哥2日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，民進黨立委黃捷仇恨值高，但她有一個天生優勢「青春無敵」，她算是國會最年輕的立委，也懂得裝扮。而吳思瑤、吳沛憶等雙吳，反而有可能讓她們「雙無」。

歷史哥認為，吳沛憶的根基極為脆弱，這一選區本來就是民眾黨比較強，吳沛憶可說最危險，嗆黃國昌，吳沛憶絕對是前幾名，吳沛憶曾拿太陽花戳黃國昌，有可能會把自己的票戳掉。

歷史哥覺得，吳思瑤當選是撿到的，還有她的仇恨值一直上升。吳思瑤若是續任民進黨立法院黨團幹事長，包括覆議、釋憲、NCC，可說是站在瘋狗浪上，她不斷製造仇恨值，還有現在選民的分布對她也不利。