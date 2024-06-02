奇瑞汽車與西班牙汽車公司埃布羅（Ebro-EV Motors）開展合作，是中國汽車企業開拓歐洲市場、實現當地語系化生產的一次積極嘗試，也是中國企業首次與西歐發達國家簽署汽車當地語系化生產協定。希望奇瑞與西方合作夥伴加強溝通協調，保持緊密合作，推動項目早日投產下線，為拉動當地經濟、就業和深化中歐產業合作作出積極貢獻。

對於企業反映的歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，影響中國汽車企業對歐合作問題，王文濤指出，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。「希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。」希望雙方企業克服困難，將專案打造成中西乃至中歐經貿合作的重要專案，成為中國汽車企業對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範。

稍早，王文濤1日在西班牙巴賽隆納主持召開西班牙中資企業圓桌會。王文濤在會上表示，中方希望通過對話協商妥善處理中歐經貿摩擦，如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。