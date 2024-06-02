2024年5月，在春意盎然的陽光下，2024老梅竹高爾夫聯誼賽圓滿落幕。今年是老梅竹聯誼賽的第17屆活動，由國立陽明交通大學及國立清華大學的畢業校友共同參與，為兩校校友提供了一個切磋球技、增進友誼的平台。在主辦方清華大學高爾夫校友隊會長洪建儒及陽明交通大學友聲高爾夫球隊會長張文正的號召下，本次活動吸引了超過200位來自各行各業的成功人士參加。

活動當天，賽事精彩紛呈，校友們在高爾夫球場上揮灑汗水，盡情展現球技。經過激烈的角逐，最終國立陽明交通大學再度蟬聯總錦標，展示了他們卓越的高爾夫實力和團隊合作精神。

今年的老梅竹高爾夫聯誼賽特別融入了「公益及慈善」的主題，這使得整個活動不僅具有體育競技的魅力，更增添了社會公益的意義。為了支持社會公益，活動特別邀請了心路文教基金會參與現場義賣活動。基金會設置了義賣攤位，並進行慈善募款，所有募集到的款項將全數捐贈給心路文教基金會，用於其在教育和社會福利方面的重要項目。

陽明交通大學友聲高球隊張文正會長率先響應慈善活動，他慷慨捐出了兩幅珍貴的版畫供晚會現場義賣。這些版畫以其獨特的藝術價值吸引了眾多校友的關注，大家紛紛解囊，競相競標，最終義賣活動籌得了可觀的善款。張文正先生表示，這是他對慈善精神的傳承，也是對社會的感恩與回饋。他希望通過這樣的方式，號召更多人關注和參與公益事業。

兩校校友充分發揮了「取之於社會，用之於社會」的回饋精神。他們不僅在高爾夫球場上展示了高超的球技，更在慈善活動中展示了無私奉獻的精神。這次活動讓校友們更加團結，也讓他們感受到回饋社會的快樂和滿足。

活動當天的晚宴也異常熱鬧，大家在輕鬆愉快的氛圍中分享經驗、交流心得，增進了彼此之間的感情。晚會上，兩校校友共同回憶起在校的美好時光，展望未來的合作與發展，氣氛既溫馨又充滿希望。

值得一提的是，這次活動的圓滿成功不僅僅是因為高爾夫比賽本身的精彩，更因為校友們的熱情參與和對公益慈善事業的積極支持。通過這次活動，校友們不僅加深了友誼，也為社會貢獻了一份愛心。

2024老梅竹高爾夫聯誼賽在歡樂和感動中落下帷幕，參賽的校友們都意猶未盡，紛紛表示希望明年能再次參加這樣的活動。張文正會長在活動總結時表示，「老梅竹高爾夫聯誼賽不僅是一場體育競技，更是一個展示兩校校友風采和愛心的平台。我們將繼續努力，把這個活動辦得更好，為更多需要幫助的人提供支持。」

老梅竹高爾夫聯誼賽不僅是兩校校友一年一度的聯誼活動，更是一個傳遞愛心和希望的美好契機。每一位參與者都在這次活動中收穫了歡笑和感動，也為社會公益事業貢獻了一份力量。

在這次活動中，我們看到了兩校校友們的團結和無私奉献精神，也看到了他們對學校和社會的深厚感情。期待明年的老梅竹高爾夫聯誼賽，我們將再次相聚，共同為慈善和友誼揮灑汗水，繼續書寫屬於我們的動人篇章。

主辦單位表示，活動的圓滿結束，不僅讓校友們度過了一個難忘的週末，也讓我們更加期待下一次的相聚。讓我們攜手並肩，為更美好的明天努力奮鬥，共同創造更多的精彩與感動。明年再見！