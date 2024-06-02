高雄捷運公司2日在高雄市政府觀光局之見證下，正式與日本江之電、日本優雅食簽訂「推動觀光電車計畫協議書」。自2016年起，日本江之電已連年與高雄捷運共創雙方友好互惠觀光交流活動，本次合作更首度跨域異業聯手日本食品知名大廠優雅食，共同展開三方聯名品牌推廣，期待藉由本次合作再度推展台日觀光新亮點，吸引台日雙邊旅客觀光互訪。

日本江之電沿線車站因串聯起各種人文、自然景觀以及受到知名動漫、電影的加持，深獲國內外旅客喜愛，成為各地遊客爭相前往的觀光知名景點之一；對台灣民眾絕不陌生的超人氣「星太郎點心麵」，則是由日本知名食品大廠優雅食生產製作，是日本家喻戶曉的美味零食。本次合作企畫將以高捷的人氣角色蜜柑站長以及江之電的江之君，還有優雅食的星太郎為共同主角，不僅台日兩地會有互換經典列車外觀造型的電車行駛，還有特殊包裝的限定版點心麵會上市，預計將在台日三方的粉絲與鐵道迷間掀起一股熱潮話題。

高捷公司董事長楊岳崑致詞時指出，此次三方異業合作為高捷多角度創新經營的一種展現，同時亦讓台日雙方旅客擁有隔海輝映異中求同的趣味體驗，期待藉此深化台日鐵道業者間之交流，並開創異業合作新起點。

日本江之電常務取締役露木健勝表示，透過本次的三方交流將更進一步深化台日間旅遊的連結，期待江之電與高雄捷運陸續推出之彩繪列車能吸引台日旅客的目光焦點。優雅食公司代表取締役社長橫山正志則表示，今年是星太郎點心麵推出65周年，很開心這次能跨越台日，以異業合作方式結合兩間知名鐵道公司推出觀光電車點心麵。

而擔任本次簽約儀式見證人的高雄市觀光局局長高閔琳則表示，這次由高雄捷運公司、日本江之電和日本優雅食公司以「美味」和「趣味」進行連結，促進台日兩地觀光、交通及生活新亮點，也為這屆在高雄舉辦的台日觀光高峰論壇增添成功的合作實例。

本次觀光電車計畫預計將自8月起於台、日兩地，量身打造一系列專屬活動，包含在高雄捷運及江之電各推出一部專屬聯名彩繪電車、設置聯名活動主題車站、活動專屬美照拍攝區、活動限定精緻紀念商品販售等。優雅食公司特製三方聯名「星太郎點心麵」預計8月搶先於日本推出，台灣民眾則將於今年第四季享受到蜜柑站長喜愛的點心麵口味、聯名計畫集章活動等，透過各項活動的串聯，預期帶給台、日兩地遊客不同以往嶄新且充滿童趣的創新體驗。