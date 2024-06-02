【LIVE直播】黃仁勳臺大演講全程直播 人工智慧如何帶動全球新產業革命發展｜NVIDIA CEO Jensen Huang Keynote at COMPUTEX 2024 ｜2024.06.02

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，晚間於台大體育館進行演講，輝達於影片中宣告，AI下一波浪潮已經到來，未來一切會移動的物品都是自主的，機器人能夠學習感知。

🔴【LIVE直播】黃仁勳臺大演講全程直播 人工智慧如何帶動全球新產業革命發展

輝達在播放的影片介紹，機器人越來越普遍，包括人形機器人，工廠內的機器人，會有互動。未來一切會移動的物品都是自主的。各地研究人員正在開發物理AI智慧驅動機器人，物理AI是指能夠理解指令的模型，在現實世界能自主執行複雜任務。多模態大型語言模型是突破性技術，使機器人能學習感知，並理解周圍世界，以及計劃如何應對。

輝達指出，通過人類示範，現在機器人可以學習，與世界互動所需的粗動作和精細動作技能。關鍵技術是強化學習，生成式物理AI也可以使用強化學習，從模型世界中的物理回饋學習技能。這些模擬環境式機器人透過動作來學習做出決策的地方。

在遵循物理法則的虛擬世界，機器人在健身房執行複雜且動態的任務，透過數百萬次試錯行為不斷完善技能。

而輝達的Omniverse是一個開發平台，結合即時物理渲染、物理模擬，以及生成式AI技術，機器人可以學習如何成為機器人，自主精確操作物體，例如抓取物體或自主導航，AI下一波浪潮已經到來，台灣過去生產有鍵盤的電腦，非常期待未來屬於機器人的時代。