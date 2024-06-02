由於鋒後乾空氣影響，明（3）日各地降雨趨緩，是本周降雨最少的一天，南部、東部、東南部地區及各地山區仍有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨轉多雲。氣象署表示，周二（4日）起水氣逐漸增多，周三、周四（5日、6日）西半部有短暫陣雨，東半部為局部短暫陣雨。

氣象署指出，明天南部、東部、東南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨轉多雲；溫度方面，各地清晨低溫普遍落在21到24度，北部、東半部地區白天高溫約25到27度，感受稍微舒適，其他地區溫暖微熱，高溫約28到31度。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二水氣逐漸增多，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天山區降雨機率高，平地多雲偶有局部短暫陣雨。

周三至下周日（5日至9日）台灣附近水氣偏多。周三、周四西半部地區降雨區域較為廣泛，有短暫陣雨，東半部地區為局部短暫陣雨；周五至下周日各地有局部短暫陣雨。