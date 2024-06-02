42歲南韓女神孫藝真出道多年，優質形象受到大批粉絲喜愛，與玄彬主演韓劇《愛的迫降》因戲生情，結婚後育有1子，家庭生活幸福。近日她大方公開近照，少女模樣流出，全網狂猜「老公玄彬視角」。

孫藝真近日透過IG曬出美照，寫下：「Saturday night（星期六晚上）!!!!! 要快樂」，畫面中她身穿墨綠連身裝，頭戴深藍鴨舌帽，雙辮子髮型超減齡，滿滿少女感溢出屏幕，孫藝真笑得相當開心，就連NG照都能感受到她的快樂與滿足。

照片曝光後，許多網友猜測，能讓女神這麼開心的幕後掌鏡人，很可能是老公玄彬，紛紛留言笑稱：「只有玄彬可以讓孫仙笑得這麼幸福」、「一直幸福下去」、「女神的笑容好有感染力」、「照片是玄彬拍的嗎」。事實上，孫藝真過去曾曬出高爾夫球場照，直言照片是「請老公拍的」，笑虧玄彬沒把自己腿拍長一點，夫妻倆俏皮鬥嘴閃瞎全網。

4月時孫藝真曾為工作，首度來台灣出席品牌活動，透露最想吃台灣的小籠包，工作結束後，孫仙直奔餐廳，大方公開吃播影片，穿著休閒私服狂嗑美食，親民模樣模樣超圈粉，吸引上萬粉絲圍觀搶看。