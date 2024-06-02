輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，晚間於台大體育館進行演講，為COMPUTEX 2024先行暖身。黃仁勳表示，新的運算時代正在展開，人工智慧及大型語言模型，透過輝達Omniverse平台，協助眾多大廠進行數位孿生

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在演講最後，黃仁勳也分享輝達製作的影片，影片中陳述，台灣，幫助我們實現願景，在漫長的路上，無數夥伴支持，從加速運算，到電腦繪圖，科學研究到人工智慧高峰。

影片中不忘台灣的產業，每個晶片、每台電腦，都描寫你們辛勤的工作和追求完美的故事。台灣是無名英雄，卻是世界支柱，一起推動產業復興，辛勤耕耘，讓我們踏入嶄新運算領域。

輝達自豪，我們製作的電腦，會轉化成新型工廠，製造珍貴無比的人工智慧。親愛的夥伴，你們是AI產業革新的後盾，無論面對多大風浪，始終穩如磐石。科技的卓越、勤奮，與齊心合力的精神，是你的超能力。沒有你，我們的願景只是無法實現的夢想。與你同行，我們勇往直前！