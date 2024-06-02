孫鵬、狄鶯獨子孫安佐又出事，疑似在泰國吸毒後失控，亂闖當地民宅褲裸露下體等脫序行為，遭到警方逮捕，之後更引發一連串爭議，還直言「對家人失望」。今（2）日晚間他再度開直播，中英夾雜的念著RAP，唱出：「25歲我就要幹大事，我就是台灣鋼鐵人」，引發討論。

孫安佐在晚間約8點左右開直播，疑似藉由即興歌詞表達自己的心聲，他唱出：「台灣人一直刺激我底線」、「我不聽任何人，因為我是最自由的人」、「Money Game...這個人也賺了太多錢了吧，天呀我從來不知道他可以賺那麼多錢，我以為他只是一個白癡24歲小屁孩，這就是你們內心的話，以為我都不知道」。

這段直播回放，也放在他的IG上，過程中，他一邊唱一邊換衣服展現身材，唱出：「以前的我還在，只是他比較少出現」、「還沒有說出真相，還有很多黑幕」、「大麻只會讓你更聰明，所以政府才要禁止這一切」、「我就是電鋸人，每天都在跟槍枝惡魔奮鬥」、「我的嘴巴很溜，沒人擋得了，就連我爸我媽擋不了了」、「只是想享受一個人的周末，沒想到卻被爸媽毀掉」、「我要創我自己的教」、「25歲我就要幹大事，我就是台灣鋼鐵人」。

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