衛星照片顯示，距離烏克蘭邊境 300 公里的俄羅斯伏爾加格勒地區的馬里諾夫卡空軍基地( Marinovka air base)，增設了銀白色的飛機機庫，顯然是遭到烏克蘭遠程轟炸之後的補救措施。在 5 月 15 日，烏克蘭使用美國提供的ATACMS「陸軍戰術飛彈」打擊克里米亞半島的貝爾貝克空軍基地(Belbek air base)，摧毀多架戰機。22 日至 23 日，ATACMS又摧毀了S-400防空系統。

戰區(The Warzone)報導，馬里諾夫卡空軍基地是 Su-24「劍師」(Fencer)、 Su-34「後衛」(Fullback)戰鬥轟炸機的所在地，這2型戰機可以攜帶大型滑翔炸彈、遠程巡弋飛彈，因此相當重要。烏克蘭在過去半年，以各種方法遠程打擊俄羅斯境內的空軍基地，許多大型轟炸機、戰鬥轟炸機遭到破壞。不知為何,，俄羅斯的機場防空能力並不容易攔截烏克蘭的遠程打擊，迫使俄羅斯必須用其他的辦法保護這些飛機。

2023 年 9 月，衛星拍攝到俄羅斯恩格斯空軍基地對轟炸機的另類保護，他們在Tu-95、Tu-160、Tu-22M3轟炸機上疊滿橡膠輪胎，可能為了提供額外的保護，原理並不清楚，甚至是眾說紛紜。

Russia is now constructing hangars in anticipation of deep strikes by Ukraine. Marinovka airfield is 300km from Ukraine, home to Su-24 and S-34 striker-bombers.

Must be nice for Russia to have had nearly 2.5 years to do this as Ukraine's allies actively protected such targets. pic.twitter.com/yHAhphMURl — Igor Sushko (@igorsushko) May 30, 2024

一種看法認為，覆蓋橡膠輪胎可以隔絕飛機的紅外線特徵；也有專家認為是讓無人機擊中機身之前，被軟性的橡膠給彈開。但是如果無人機具有自燃效果，那麼同樣易燃的橡膠可能反而成為加重破壞效果的燃料。

總之，俄羅斯也清楚，在飛機上疊上輪胎並不是好辦法，所以他們趕緊加蓋金屬頂的簡易機堡，也就是現在衛星所拍攝到的樣子。

俄羅斯電報頻道「戰機與轟炸機」(FighterBomber)認為，軍方可能向民眾「募款」建造這些機堡，並且由「具備愛國心的公民贊助商」來建造，雖然它可能不夠堅固，但是遮住空中的視線，使衛星、無人機無法判斷飛機的所在，就能增加飛機的存活機率，並有機會使烏克蘭浪費彈藥。