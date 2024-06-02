味全龍賽前做出教練團異動，打線也做出調整，收到好的效果，開路先鋒林孝程單場3安「猛打賞」貢獻2打點，加上職棒菜鳥劉俊緯生涯首轟助拳，以6比2擊敗中信兄弟，中止3連敗。

「有差，整個棒次有活絡起來的感覺。」總教練葉君璋表示，原本教練團就屬意林孝程打第1棒，但先前他因為受傷下二軍，也打亂打線安排。此役林孝程擔任開路先鋒，吉力吉撈・鞏冠改扛4棒，劉基鴻改打第6棒也都有安打演出。

林孝程認為，不管是打第幾棒都可以，最重要的是完成教練賦予的任務，「打擊狀況維持的不錯，但要把身體顧好一點，腳從去年下半季到現在都不是百分百，脛骨不舒服，所以今年也跑得比較少。」

龍隊賽前近10戰僅拿2勝，戰績也落到B段班，林孝程說：「我們本質上還是年輕球隊，給自己壓力太重了，去年得點圈有人時都打得回來，但今年關鍵的時候卻打不出來，主要是心態問題，跟技術無關。」

隨隊一軍的林智勝前幾天賽前跟龍將們說：「壓力會變動力是騙人的，越有壓力就越打不好。」林孝誠表示，自己也跟隊友分享，「隨便一點打，但是是隨便中帶有謹慎，是站上打擊區那時候開始，不要從準備時就謹慎，這樣太有壓力了。」

而埋伏在第9棒的劉俊緯在8局下從呂彥青手中敲出左外野2分炮，成為首位生涯首轟就在大巨蛋中誕生的球員，也是目前大巨蛋最年輕開轟紀錄。葉總笑著說不容易，「這比數接近、球隊不是很順暢的時候，能有這樣表現很不錯。」