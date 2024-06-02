影片中文配音超標準藏玄機！ 黃仁勳害羞逗觀眾：AI生成的啦 @ChinaTimes

輝達先前已宣布推出地球氣候數位孿生。黃仁勳今(2日)晚間在台大的演說中，再次以台灣為對象，展現輝達Earth-2數位孿生模型如何能更準確預測氣候的變化。

黃仁勳表示，Earth-2是一個生成式AI模型，融合了AI、物理模擬與觀測數據，未來能更精準預測天氣以及氣候變遷帶來的危害，讓人類可以先行規劃對策方針，從現在就開始改變人類的習慣。而且由於輝達已經將AI訓練好，因此不需要消耗太多電力。

更令現場聽眾感到驚奇的是，黃仁勳在會場上展示的影片，竟然是由黃仁勳的虛擬AI來作中文旁白，連他自己都忍不住「老黃賣瓜」，大讚「這真是一個奇蹟」。

其實在咬字清晰的中文解說影片播放完之後，黃仁勳先是強調，希望未來能持續提供地球每一個角落的氣候預報，讓大眾隨時都可以知道氣候現況。但隨後忍不住害羞問現場觀眾，「我的國語講得標準嗎？」引起台下一片歡呼與掌聲。

之後黃仁勳才揭曉，原來說中文的不是他本人，而是用他的虛擬AI來中文配音，他只為影片寫了旁白的台詞，「我的國語不夠好」。