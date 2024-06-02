日本三星名廚小泉瑚佑慈(左)登台客座，與「KOUMA」主廚江鎮佑攜手合作，結合台灣在地時令食材，打造顛覆想像的日本懷石料理饗宴。(台北萬豪酒店提供)

喜愛日料的饕客可要手刀訂位了，東京最年輕米其林三星日本料理名廚小泉瑚佑慈，限期5天登台獻藝，連續9年榮獲《東京米其林指南》三星殊榮的日本「虎白」餐廳主廚小泉瑚佑慈，將於6月11日至15日客座台北萬豪酒店「KOUMA日本料理 小馬」。小泉瑚佑慈首次登台客座，將帶領東京本店7人服務團隊，與「KOUMA」主廚江鎮佑攜手合作，結合台灣在地時令食材，打造顛覆想像的日本懷石料理饗宴。客座饗宴每位20,000元加1成，含DOM PÉRIGNON香檳王1杯，每日限量2場，每場僅21個席次。

繼2023年米其林三星名廚神田裕行客座「KOUMA」後，餐廳今年再度力邀米其林三星名廚來台，這位被譽為「日本懷石料理進行式」的三星主廚小泉瑚佑慈，自2015年起憑藉位於東京神樂坂的「虎白」餐廳獲得《2016東京米其林指南》三星殊榮，他以36歲之齡成為當年全日本最年輕的米其林三星日本料理廚師，並連續9年摘下米其林三星榮耀。

被譽為「日本懷石料理進行式」的三星主廚小泉瑚佑慈，是東京最年輕米其林三星日本料理名廚，連9年榮獲三星殊榮。(台北萬豪酒店提供)

小泉瑚佑慈大膽選用如魚子醬、松露等不常見於日本料理的高級食材入饌，為食客帶來耳目一新的味覺體驗。(台北萬豪酒店提供)

「虎白」主廚小泉瑚佑慈，同時身為餐廳的店主，其料理追求原創性，擅長創新與變化，不受限於傳統框架，卻堅守日本料理核心，擅長將世界各地的食材融入料理中，大膽選用如魚子醬、松露等不常見於日料的高級食材，為食客帶來耳目一新的味覺體驗。主廚廚小泉瑚佑慈致力於打造「只有在這裡才能品嘗到的日本料理」，迅速成為國內外注目焦點。主廚過往曾使用西瓜為料理主題，結合龍蝦生魚片、魚子醬、海帶、高湯鹽果凍，打造視覺華麗的開胃菜品，將西瓜的甜味與涼爽發揮得淋漓盡致。去年9月小泉瑚佑慈初次造訪台北，對台灣特有蔬果留下深刻印象，本次客座亦規劃使用台灣時令食材入菜，呈現不同以往的懷石料理體驗。

曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦的「KOUMA日本料理 小馬」主廚江鎮佑，擁有逾20年日本料理經驗。(台北萬豪酒店提供)

為籌辦本次客座饗宴，曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦的「KOUMA日本料理 小馬」主廚江鎮佑，即使已擁有逾20年日本料理經驗，每日仍上工15小時，以熱情成就精湛手藝。今年5月江鎮佑更親自飛往東京「虎白」餐廳本店，進行為期一周的快閃見習，從菜單討論到食材挑選親力親為，為本次合作建立默契基礎，並親身感受小泉瑚佑慈的料理之道。小泉瑚佑慈堅持板前料理的魅力，在於讓客人盡興而歸，創意料理的意義在於美味昇華，他也堅持不管如何創新，對於沒有意義的食材組合絕不嘗試，江鎮佑分享他對三星名廚的觀察，「一道料理因為增添了某種食材，使美味程度能夠再一次提升，才是身為廚師所追求的創新。」