根據大陸乘聯會秘書長崔東樹提供的最新數據顯示，中國的新能源乘用車市場增速持續領先全球，今年1-4月在全球新能源汽車佔比仍高達64%，其中4月的全球市佔率更高達67%。即便美國以提高關稅阻止中國汽車輸美，但此一強勢領先地位仍難以動搖。

據《快科技》報導，大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，2023年，中國在全球新能源汽車市場的份額達到64%，2024年1至4月仍保持了此一份額。其中4月的中國新能源車市佔率更是攀升至67%。

報導說，在純電動車領域，中國2023年的全球市場份額為62%，而2024年前4個月這一數字微降至59%。電動車市佔雖略有縮減，但插電混合動力車的市佔率則進一步上升，在去年全年市佔率69%的基礎上，今年前4月再上升至71%。

從全球汽車銷量來看，2023年全球汽車總銷量為8901萬台，其中新能源汽車銷量為1429萬台，佔比約為16%。2024年前4個月全球汽車銷量已達到2836萬台，其中新能源汽車銷量則為449萬台，佔比略降至15.8%。

至於2024年4月單月，全球新能源乘用車同比仍有增長24%，但環比下降10%。1至4月全球新能源乘用車累計銷量同比則增長22%。

報導說，數據表明，中國在新能源汽車領域繼續保持著強勁的增長勢頭和全球市場的領先地位。隨著全球新能源汽車產業的快速發展，中國有望在未來繼續保持其在全球市場中的重要地位。