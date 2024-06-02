YouTuber界年度盛事「走鐘獎」自2019年舉辦，邀來眾多網紅盛裝出席、互相打鬧。怎料，今年應該將舉辦第6屆活動，卻到現在依舊無消無息，甚至官網也被發現整個消失，讓網友在Ｄcard詢問：「今年還有走鐘獎嗎？」

一名網友在Ｄcard以「今年還有走鐘獎嗎？」為題發問，網友表示：「今年各種爭議、離職、疑似財務拮据，再加上長影片大環境已經不好兩年多了」網友也點出，去年是在5月就發布第5屆消息，6月中就開始投稿，但今年到現在卻一點消息都沒有，而且點進官方網站，發現憑證都過期了沒續費，讓網友好奇表示：「今年走鐘是不是涼去？」

有網友回覆表示：「感覺可以不用辦欸 ，有很多人都會覺得他們辦這個理所當然，開始要求東要求西，沒出錢意見一大堆，人家自己花錢拍影片，在旁邊嫌影片難看、尷尬，偶爾停辦休息一下也不錯，至少不用接受用心辦的活動遭受惡評」。其他人認同表示「就跟辦同學會一樣」，主辦都吃力不討好。

也有網友分析，認為YouTube長影片熱潮已經過了，或是受歡迎的主題也和過去不同，網友點出4、5年前的影片很容易就達到百萬點播，但1年前的卻連10萬都沒有，很多訂閱高的頻道觀看數也逐漸慘不忍睹，小頻道崛起的很多，但觀看數也都一、二十萬。那個投稿量要怎麼審都是問題。