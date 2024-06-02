味全龍徐若熙先發，吸引美日職逾10隊球探前來台北大巨蛋觀賽。（黃世麒攝）

味全龍徐若熙重回一軍先發主投5.2局飆出8K、失1分，拿下本季第3勝，97球寫下生涯單場用球數新高，中職官方紀錄他此役最快球速150公里，但球探測得最快球速96哩，兩邊球速有段落差，大巨蛋「痛苦槍」連徐若熙都知道。

徐若熙今天重回一軍先發面對中信兄弟，吸引超過10支美日職球隊球探到場，日職有火腿隊、養樂多隊、軟銀鷹隊、樂天金鷲隊、羅德隊等，美職則有道奇隊、海盜隊、紅襪隊、響尾蛇隊、教士隊、巨人隊等隊到場。

此役開局徐若熙連續抓下7個出局數，第1局大螢幕上最快顯示150公里，不過坐在本壘後方的球探測得最快約154公里，會有球速上的落差最主要就是測速槍擺放位置。

賽後被問到球速，徐若熙說：「大巨蛋本來就比較慢，很多投手在上面丟球速也都比較慢。」第2局起球速下滑，他表示，主要是想把球控進去，也用比較多變速球。

今天共用97球是徐若熙一軍生涯單場最多用球數，他認為整體狀況都不錯，控球也比上一場好。被問到有很多球探到場緊盯會不會緊張？他笑著說：「知道他們要來看，我自己是覺得還好。只要是比賽都會緊張，也怕隔了2個禮拜怕比賽感覺會跑掉。」

總教練葉君璋則認為，徐若熙此役不錯，但看起來有點緊張、有點太過小心，「可能球隊狀況也讓他會有壓力，想要幫球隊止敗，球隊低迷、得分也少，加上有那麼多人在看（指球探），相信他會越來越好。」他也提到，未來只要徐若熙投得不要太掙扎，投到90、100球都有機會。