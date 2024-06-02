彰化1名楊姓台商婚後不久就到大陸發展，卻在27年前開始，先後在大陸跟別的女人生下3名子女，讓現在露宿街頭的妻子黃女，認為侵害她的配偶權益，讓她承受很大的精神痛苦，因而透過法扶律師提告丈夫，要求楊男賠償100萬元，彰化地方法院審理後判楊男需賠45萬元。

判決書指出，黃女與楊男結婚後，楊男就長年到大陸工作，卻在1997年到2003年間，多次與他人發生性行為，生下2女1男共3名子女，並在2014年至2016年間認養。妻子認為侵害其配偶權益期間甚長且情節重大，使她承受莫大精神痛苦，要求丈夫應給她100萬元，做為賠償。

楊男則辯稱，當時他到大陸投資，有在銀行存美金，每個月有7萬元至8萬元的利息，可供黃女做為家庭開支，他也有把密碼告訴妻子，但妻子卻以電話理財，將美金轉換為台幣，並將款項逐筆自提款機領出，陸續盜領共1200萬元，要求駁回妻子的求償之訴。

法院認為，楊男雖提出銀行綜合月結單為證，但綜合月結單上載明收件人為楊男，且內容雖有記載利息自動轉帳及跨行提領之金額及餘額紀錄，卻無法看出何人提領，不得解免其損害賠償責任。

法院審酌，楊男明知其為有配偶之人，竟仍長年與妻子以外之人發生性行為並生育子女，讓妻子因此受相當程度精神上痛苦；考量黃女無業無收入，目前露宿台中火車站，經濟狀況貧寒，名下財產僅4980元，判楊男需賠償妻子45萬元。可上訴。