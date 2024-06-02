國防部長顧立雄表示，國防部將成立類似美軍「先進國防科技小組」DIU（Defense Innovation Unit），並強調，副總統蕭美琴也很重視；他會親自督導，整合中科院與民間研發創新單位資源。對此，退役少將栗正傑2日就表示，「顧立雄應該來找我，叫我來幫他上一課，因為國防部的人不敢跟他講實話，我可以跟他講實話」，引發討論。

栗正傑2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「顧立雄應該來找我，叫我來幫他上一課，因為國防部的人不敢跟他講實話，我可以跟他講實話」，栗正傑說，「你今天弄這個創新科技小組，理想是很美滿，現實是很骨感，大家都知道科技創新是國防裡面很重要的一部分，很多國防的科技是帶動民間的產業」。

栗正傑指出，「科技創新蔡英文其實不是不懂，她8年前剛當總統的時候，成立一個資通電指揮部，結果蔡英文要卸任總統的時候，這個資通電指揮部腰斬結束了，因為沒有那麼多人才」，栗正傑最後更說，「國軍裡面資通電是未來作戰很重要的一項科技，但能不能請到這些人才呢？會不會為國軍所用？他在外面公司一個月20萬、30萬，他到軍中一個月多少錢？所以這東西就是沒辦法，現實就是請不起，顧立雄剛開始還不太了解」。