越南河內的樂天酒店發生一起命案，一名韓國女子因拒絕發生性關係，慘遭同胞殺害，兇嫌行兇後企圖輕生，遭保全攔下，全案才曝光。

據越南媒體《越南快訊》（Vnexpress）報導，這起兇案發生於上週四（30日）下午1點，44歲的韓國男子李燦週（Lee Chanju）與該名女子入住了河內樂天酒店。

李燦週要求與女子發生性關係，但遭到拒絕。兩人隨即爆發激烈爭執，十餘分鐘後，李燦週便失控動手，先是掐住女子的脖子，隨後用枕頭壓住她的臉，最後導致女子窒息死亡。

事發後，李燦週試圖逃離現場，他搭乘電梯到達酒店的65樓，企圖輕生。然而，酒店保全人員及時發現並阻止了他的行為。當地警方在第二天（1日）逮捕了李燦週，並對此案展開全面調查。

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